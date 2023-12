Prijavila je rop, policija pa ugotovila, da je v krempljih trgovine z ljudmi

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Nova Gorica so 22. junija letos na območju Nove Gorice obravnavali kaznivo dejanje ropa. Žrtev brutalnega ropa je bila kitajska državljanka, srednjih let, zamaskiran storilec je od žrtve zahteval gotovino in to podkrepil z nevarnim predmetom. Zaradi strahu in fizičnega napada je žrtev storilcu izročila več sto evrov. Prav tako se je storilec nad žrtvijo fizično znesel, zaradi telesnih poškodb ji je bila kasneje nudena ustrezna zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici.

Z nadaljnjo preiskavo, zbiranjem obvestil in dokazov pa so policisti ugotovili, da je bila oropana oseba žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.

V sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi (državna policija iz Gorice in orožniki iz Lombardije, Republika Italija) in italijanskimi pravosodnimi organi (iz Lombardije) so bile v mesecu septembru 2023 v Italiji opravljeni tudi dve hišni in ena osebna preiskava. V sklopu preiskav je bil zasežen tudi dokazni material, ki je bil kasneje priložen kazenski ovadbi. Istočasno so potekale hišne preiskave tudi v Sloveniji oz. na Goriškem, kjer so kriminalisti prav tako zasegli in zavarovali še dodatne dokaze, ki so podkrepili sum kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.

Ovadili 63-letno Kitajko

V okviru obsežne in zahtevne kriminalistične preiskave so novogoriški kriminalisti v začetku tega meseca oz. 2. decembra 2023, odvzeli prostost tudi 63–letni državljanki Kitajske in jo naslednjega dne s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Trgovina z ljudmi privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper osumljeno državljanko Kitajske odredila pripor.

Novogoriški kriminalisti so z zbiranjem dokazov in obvestil ter ob pomoči tujih varnostnih organov zbrali tudi dovolj dokazov za podajo kazenske ovadbe zoper 38–letnega slovenskega državljana, osumljenca zgoraj omenjenega kaznivega dejanja ropa na Goriškem (po prvem odstavku 206. člena KZ-1). Ker se osumljeni trenutno nahaja v priporu zaradi suma storitve več kaznivih dejanj ropov na območju Italije, so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica zoper osumljenca na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podali kazensko ovadbo po redni poti.