Pri predoru Trojane trčila štiri vozila, od tega so tri tovorna

V torek ob 19.13 so na avtocesti Ljubljana–Celje, med predoroma Trojane in Jasovnik, trčila tri tovorna in osebno vozilo. Gasilci CZR Domžale in PGE Celje so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka in pregledali udeležence nesreče, ki pa niso potrebovali pomoči. Na kraju so bili še gasilci ACB Vransko, delavci Darsa in policija, poroča uprava za zaščito in reševanje.