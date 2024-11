Pri nakupovalnem centru prišlo do nesreče, policija prosi za pomoč (FOTO)

Včeraj so bili kranjski policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila 30. oktobra med 9.20 in 12.00, na cesti Staneta Žagarja, v neposredni bližini krožnega križišča pri nakupovalnem centru na Primskovem.

»Po podatkih s katerimi razpolagamo je med prečkanjem vozišča na prehodu za kolesarje prišlo do trčenja med neznano voznico z neznanim avtomobilom in kolesarjem. Voznica in naključni mimoidoči sta po nesreči pristopila do kolesarja in mu nudila pomoč. Kolesar je zdravniško pomoč na kraju odklonil. Udeleženca si med seboj nista izmenjala podatkov. Telesne poškodbe pri kolesarju so bile ugotovljene naknadno,« so sporočili s PU Kranj.