Pri kranjski železniški postaji se je zgodila nesreča

Kranjski policisti so bili zjutraj nekaj pred 7. uro obveščeni o dogodku na železnici. Policisti poročajo, da po podatkih, s katerimi razpolagajo, je strojevodja vozil potniški vlak iz smeri Ljubljane proti Jesenicam. V bližini železniške postaje v Kranju je po levi strani ob tirih hodil moški, ki se na znake strojevodje ni odzival, zato ga je vlak oplazil. Moški je bil lahko telesno poškodovan.

Moškemu so na kraju nudili prvo pomoč in ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter vodijo postopek. Železniški promet na relaciji Kranj-Ljubljana je bil v času obravnave ustavljen oziroma oviran do okoli 8. ure.