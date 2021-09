Prevračal se je 70 metrov po strmini (FOTO)

Iz PU Maribor poročajo o prometni nesreči z območja Cirkulan. 70-letnik je vozil osebni avtomobil proti Malemu Okiču, v Pristavi pa je zapeljal z vozišča po strmini navzdol in po približno 70 metrih prevračanja obstal na kolesih na travniku. Ob tem se je le lažje poškodoval. Iz vozila so mu pomagali gasilci, nato pa so ga reševalci odpeljali v SB Ptuj.Elektronski alkotest je pokazal, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 0,58 mg alkohola. Policisti so mu zato odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali pristojnemu sodišču. Izdali so mu tudi plačilni nalog.