Previdno na gorenjski avtocesti! Tako kradejo iz avtomobilov, ko so vozniki celo poleg

Jeseniški policisti so v torek okoli 18.30 obravnavali drzno tatvino iz avtomobila na parkirnem prostoru bencinskega servisa na avtocesti, na območju Hrušice, v smeri Ljubljane.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do parkiranega tujega avtomobila pristopil moški in zunaj pred avtomobilom zamotil voznico, domnevno drugi moški pa s sedeža odklenjenega avtomobila vzel žensko torbico z vsebino. Lastnico je oškodoval za več tisoč evrov.

Opis osebe, ki je zamotil voznico: moški star okoli 50-60 let, močnejše postave, oblečen je bil v temnejša oblačila, visok okoli 165 cm. Govoril naj bi nemško. Domnevni drugi storilec je bil oblečen v temno jakno in je imel obute bele športne copate.

Policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o krajah na tem območju - zgodilo se jih je več, in sicer 19. decembra okoli 20. ure, 20. decembra okoli 23.30 in 23. decembra, - da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Jesenice, telefon 582 13 00 ali pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200 in posredujejo morebitne koristne informacije v zvezi s tovrstnimi dejanji.