Prevažal migrante, a na koncu zapeljal na njivo in pobegnil

Policisti so v sredo zvečer na območju Kranja obravnavali romunskega državljana, ki je v avtomobilu romunskih registrskih oznak prevažal štiri državljane Sirije. Med vožnjo po avtocesti in cestah Kranja je storil več prometnih prekrškov, na koncu pa zapeljal na njivo in peš zbežal s kraja. Policisti so ga kmalu zatem izsledili in prijeli.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so policisti romunskemu vozniku odvzeli prostost, zaradi storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države pa bo priveden k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča. Tujce so vrnili v azilni dom.

Policisti so Romunu za storjene prometne prekrške izdali globo v znesku 1360 evrov, ob tem pa je dobil še pet kazenskih točk.