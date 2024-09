Pretresljive podrobnosti smrti otroka v Svetem Lovrencu: »Mama je histerično jokala«

Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem dveh prič nadaljevalo sojenje materi še ne dveletnega dečka, ki je lani umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju. Med drugim so zaslišali moškega, ki je otroka našel v avtomobilu in ga skušal oživljati, za zaprtimi vrati pa očeta enega od ostalih otrok obtožene.

Priča, ki je izpoved lahko podala pred javnostjo, je sodnemu senatu pod vodstvom Maje Manček Šporin povedala, da obtoženega pozna že vsaj 15 let ter da sta oba obiskovala metadonsko ambulanto v Velenju.

Moški je obtoženega zato na dan tragičnega dogodka, 20. junija lani, poklical, in ga prosil, če bi se lahko z njim peljal v ambulanto. Še pred tem je želel sprehoditi njegovega psa, kar je občasno počel tudi prej.

Prišel je do hiše ...

Ob prihodu pred hišo v Svetem Lovrencu mu je obtoženi naročil, naj zunaj vzame psa, ob tem pa da naj še pogleda, kje je deček. Priči se je zdelo čudno, saj otroka na dvorišču ni srečal, je povedal že v preiskavi, nato pa je nanj naletel v avtomobilu, pri katerem je stal pes.

Okno na vozilu naj bi bilo odprto, vrata odklenjena, zato je otroka vzel iz avtomobila. Ko je videl, da je neodziven, je obtoženega takoj pozval, naj pokliče 112, sam pa skupaj z očetom obtoženega, ki je prav tako prišel, takoj začel z oživljanjem. »Še danes imam otroka pred obrazom in si zastavljam vprašanja, ali bi lahko naredil več,« je danes dejal moški.

Presunil ga je histerični jok matere

V preiskavi je povedal, da se mu je zdelo, da je pri otroku ob reševanju za trenutek začutil utrip, a je zdravnica po prihodu helikopterja in reševalnega vozila ugotovila, da je deček že vsaj dve uri mrtev. Zelo ga je presunil tudi histerični jok matere, ki jo je obtoženi skušal pomiriti, je še dodal.

Za otroka naj bi lepo skrbela

Sicer naj bi obtožena po njegovem vedenju za otroka dobro skrbela, moški naj bi ga vzel za svojega, čeprav ni bil njegov pravi oče, deček naj bi ga klical ati. Tudi v hiši sta poskrbela za varovanje s posebno varovalno ograjico na stopnicah.

Povedal je še, da je bil pri njih le občasno, otroka je videl trikrat ali štirikrat v treh mesecih, odkar se je mati z njim preselila k obtoženemu. Ob tem je zatrdil, da nikoli ni opazil, da bi bila obtožena v družbi otroka opita ali pod vplivom droge.

Med sojenjem napadi tesnobe

Medtem ko sta se žalska policista, ki sta bila usodnega dne na kraju dogodka, za današnje pričanje opravičila, najbližji sosed v Svetem Lovrencu pa se vabilu ni odzval, je sodišče za zaprtimi vrati zaslišalo še očeta enega od ostalih otrok obtožene. Slednja je bila na današnjem naroku ves čas na robu joka, vmes so zaradi njenega napada tesnobe morali sojenje za pol ure tudi prekiniti.

V otrokovem telesu našli manjše sledi droge in metadona, obtožena zjutraj že opita

Odsotnost nekaterih prič je senat izkoristil za vpogled v toksikološko poročilo, ki je potrdilo, da so bile v otrokovem telesu najdene manjše sledi droge alfa PHP in metadona, ter v zapisnik z ogleda dežurne preiskovalne sodnice.

Ogledali so si tudi posnetke kamere s stavbe v bližini manjše koče v Matkah, kjer sta obtožena v družbi otroka preživela skoraj vso noč. V tem času se je obtoženi odpeljal in pripeljal, pred tem je bila tam še druga oseba, iz jutranjega posnetka na dan tragičnega dogodka pa je vidno, da je bila obtožena okoli osme ure zjutraj, preden so se vrnili v Sveti Lovrenc, opita.