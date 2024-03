Bojan pretepel partnerico in napovedal nova trupla

Bojan Žalik iz okolice Lendave je ob prelomu tisočletja postal prvi slovenski morilec, ki ga je po spremenjeni zakonodaji doletela 30-letna zaporna kazen (prej so bile najstrožje 20 let). Teče že 24. leto, odkar je v ječi zaradi umora prleškega podjetnika Janka Makoterja. V tej hiši so umorili znanega prleškega podjetnika. FOTO: Jože Pojbič Novembra lani je zapustil strogi zapor na Dobu, premestili so ga na odprti oddelek v Rogozo. Pred nekaj meseci je pristojne zaprosil za pogojni odpust, a so ga zavrnili, medtem naj bi s prošnjo poskusil znova. A Žalik skoraj zagotovo še ne bo kaj hitro na...