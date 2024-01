Prestižni BMW pri Radovljici gorel kot bakla (FOTO)

V nedeljo ob 16.44 je na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami, občina Radovljica, zagorelo hibridno osebno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Iz fotografij se zdi, da gre za BMW i8.

Na pomoč so odbrzeli gasilci GARS Jesenice, Kranj ter PGD Radovljica in s peno rešili, kar se je rešiti dalo. Odklopili so tudi akumulator, v dogodku pa na srečo ni bilo poškodovanih.

Ogenj je uničil avtomobil. FOTO: PGD Radovljica

Kaj pravijo na PU Kranj?

Gorenjski prometniki so bili včeraj obveščeni o požaru avtomobila na gorenjski avtocesti, na območju Radovljice v smeri Karavank.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je voznik pravočasno ustavil na odstavnem pasu in zapustil avtomobil. Električni avtomobil je zgorel v celoti. Požar so pogasili gasilci. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.«