Preminil častni ambasador znanega slovenskega mesta

S Ptuja so sporočili žalostno vest, da je preminil dr. Miron Breznoščak iz pobratenega mesta Banská Štiavnica na Slovaškem, prejemnik naziva ambasador mesta Ptuj.

»Gospod Breznoščak je bil velik prijatelj Ptuja in je dolga leta aktivno skrbel za povezovanje pobratenih mest Ptuja in Banske Štiavnice. S številnimi Ptujčani je stkal pristne prijateljske vezi, ki so se krepile skozi dve desetletji pobratenja. Za vse zasluge je bil leta 2022 tudi prejemnik častnega naziva ambasador mesta Ptuj. Podelitve v sklopu praznika Mestne občine Ptuj se je udeležil skupaj z družino,« so zapisali v sporočilu.

Dr. Miron Breznoščak, častni ambasador Ptuja. FOTO: Arhiv Mestne občine Ptuj

»Mirona se bomo spominjali kot nasmejanega človeka, ki je s ptujskimi prijatelji povezoval naši pobrateni mesti in ohranjal močno zavest o Ptuju,« so zaključili.

Občini Banská Štiavnica ter njegovi družini izrekajo globoko sožalje.