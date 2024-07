Predrzno tatico v Brunarici Bizovik posnela varnostna kamera (FOTO)

Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili objavo Brunarice Bizovik, kjer se je v začetku tedna zgodila tatvina.

»V ponedeljek, 8. julija ob 19:00 uri je v Brunarici Bizovik tatica ukradla denarnico. Če jo kdo prepozna, naj prosim javi, oz. prijavi na policijo. Prosim, delite naprej, da se jo izsledi in opozorite še ostale gostince. Hvala za pomoč.«

Poklicali smo lastnika Brunarice Bizovik in ga vprašali, ali so prišli na sled oziroma našli tatico in koliko denarja je bilo v denarnici. Povedal je, da so tatvino prijavili na Policijsko upravo Ljubljana in upajo na najbolje.

»Dobili smo klic, saj so tatico ljudje prepoznali in naj bi bila baje iz Celja. Ni bila gostja lokala, nobeden je ni videl. Vzela je manjšo vsoto denarja, krajo pa smo prijavili na Policijsko upravo Ljubljana in upamo na najbolje,« je zaključil.

FOTO: Brunarica Bizovik

Policija opozarja

Tatvine, zlasti t. i. priložnostne tatvine, spadajo med najpogostejša kazniva dejanja. Z odloženo denarnico na pultu v trgovini, z vozilom v pogonu, ko na hitro skočite po sladoled, ali z odloženo kamero in fotoaparatom na plaži, medtem ko veselo čofotate v vodi, storilce kratko malo privabljate. Na samozaščitno ravnanje ne smete pozabiti niti, ko ste na dopustu v novem okolju, kjer vas ne poznajo.

Tatvino, vlom v vozilo ali stanovanje ali kakšen drug neprijeten dogodek takoj prijavite najbližji policijski postaji oziroma pokličite na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080 1200.