Prebivalci v Škofji Loki so se ustrašili, da bi zagorela podjetja, ki delajo z nevarnimi snovmi (VIDEO)

Po obsežnem požaru, ki je v petek okoli 14. ure izbruhnil v industrijski coni v Škofji Loki, gasilci še vedno ostajajo na delu in gasijo posamezna žarišča. Vodja intervencije pa je že izdal preklic veljavnosti vseh ukrepov po požaru, kar pomeni, da okoliški prebivalci lahko odprejo okna in se prosto gibajo.

Ekipa SLO Intervencije je ob tem objavila posnetek obsežne gasilske intervencije.

Kot je za STA povedal poveljnik Gasilskega poveljstva Občine Škofja Loka Tomaž Ažbe, na terenu ostaja okoli 15 gasilcev, ki gasijo posamezna žarišča. Gasilci bodo predvidoma na požarišču ostali še cel dan.

Prebivalce strah, da bi se požar širil na podjetja, ki delajo z nevarnimi snovmi

V požaru so gorele pnevmatike in drugi materiali, s požarišča se je dvigal več 100 metrov visoko gost dim, zato je obstajala nevarnost večjega onesnaženja. Prebivalci so se ustrašili tudi morebitne širitve požara na podjetja, ki delajo z nevarnimi snovmi.

Že v petek popoldan je bila na kraju dogajanja državna mobilna enota z ekološkim laboratorijem, katerega prve meritve v vodi in zraku niso pokazale večjih preseganj emisij. Danes pa so na spletni strani Občine Škofja loka objavili podrobnejše mnenje o onesnaženju in ogroženosti okolja, ki ga je pripravil laboratorij.

Kot so zapisali, je požarišče zajemalo skladišče pnevmatik in sosednje objekte, kjer so bile obrtniške delavnice in skladišča. V njih so bili shranjeni materiali, kot so polivinilklorid, poliuretanske pene, manjše količine vodnih emulzij, aluminij in druge kovine. Po poročanju lastnikov delavnic na področju ni bilo nevarnih snovi. Ob opravljenih meritvah so bile koncentracije nevarnih plinov pod mejo zaznave merilnika, kar pomeni, da so bile zelo nizke.