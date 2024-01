Pravnomočno obsojen še zadnji od deveterice, ki je izkoriščala dekleta

Zaradi izkoriščanja prostitutk v nočnih lokalih Elara night v Novi Gorici in Lady Rouge club v Sežani so pravnomočno obsodili še zadnjega, devetega obtoženca. Za Valeriim Kedrovskyim je Okrožno sodišče v Kopru januarja 2016 razpisalo tiralico, septembra pa so ga po skoraj osmih letih na begu aretirali na romunski meji.

Valerii Kedrovskyi se je pred Okrožnim sodiščem v Kopru uspešno skrival več let. Konec leta 2015 se je za njim izgubila vsaka sled. Petega septembra lani, bilo je okoli 18.45, pa ga je sreča pustila na cedilu. Natanko mesec dni pred njegovim 56. rojstnim dnem so ga aretirali na romunski meji in ga izročili slovenskim pravosodnim organom. V koprskem priporu je zaradi begosumnosti čakal do 24. novembra, ko je bil razpisan predobravnavni narok, na katerem je krivdo za izkoriščanje prostitucije priznal.

V klubu Elara night je prostitutki plačal tajni policijski delavec. Enako se je zgodilo v sežanskem Lady Rougeu. Prostitucija je potekala tudi v Rezki na Ajševici.

Tožilec je predlagal 11 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let, njegov odvetnik Miloš Zarić pa, da ga zaradi premoženjskih razmer oprostijo stroškov kazenskega postopka. Kedrovskyi ni imel ničesar dodati. »Nič nimam povedati. Vse je jasno,« je v maternem jeziku dejal, besede pa je prevedla sodna tolmačka za ukrajinski jezik.

Sodišče ga je tako obsodilo, ker je od maja do 23. julija 2015 skupaj z že obsojenimi zaradi izkoriščanja sodeloval pri prostituciji, tako da je vodji Ukrajinki Iryni Uršič zagotavljal dekleta za prostituiranje v Elara night v Novi Gorici in Lady Rouge club v Sežani.

V dogovoru z Uršičevo je iz Ukrajine pripeljal Tatiano B. (s psevdonimom Vanessa) in neidentificirano Ukrajinko, ki je uporabljala ime Olga. Slednjo je 22. maja 2015 pripeljal v sežanski klub, kjer jo je Uršičevi podrejena Tatiana K. nastanila in dala navodila za delo. Potem ko se je Olga zaradi poteka vizuma vrnila v Ukrajino, je 16. junija slednjo skupaj s Tatiano B. ponovno pripeljal v Slovenijo.

Valerii Kedrovskyi je le prišel v hram pravice. FOTO: Moni Černe

V Elari je Tatiana B. 17. junija 2015 tajnemu delavcu policije številka 6011 ponudila seks, Sara Berdon (zdaj Likar) pa je od njega zahtevala in prejela plačilo 150 evrov. V Lady Rougeu pa je 23. julija 2015 istemu tajnemu delavcu spolne storitve ponudila Olga, Iryna Ahafonova pa je za koriščenje teh zahtevala in dobila 200 evrov.

Višji sodniki prizanesljivejši

Kazenski postopek zoper Ukrajinca so zaradi nedosegljivosti izločili, da so lahko sodili šestim sostorilkam in dvema sostorilcema. Vodjo najstarejše obrti v treh nočnih klubih, poleg navedenih dveh, tudi v Rezki na Ajševici, Iryno Uršič in njeno pomočnico Merio Fedotovo je novogoriški preiskovalni sodnik decembra 2015 po hišnih preiskavah poslal v pripor.

Preiskovalci so ugotovili, da je bilo plačilo šampanjca, ki je stal najmanj 140 evrov, vstopnica, ki je goste pripeljala do separejev, po plačilu pijače pa so jih dekleta lahko spolno zadovoljila. Osmerica je bila zaradi izkoriščanja prostitucije na koprskem okrožnem sodišču obsojena decembra 2018.

200 evrov je prejela od policista pod krinko.

Primorske novice so takrat poročale, da je sodnica Uršičevi, ki je krivdo zanikala, naložila tri leta in pol zapora ter 8850 evrov denarne kazni. Višji sodniki so ji kazen zmanjšali na dve leti in dva meseca ječe ter šest tisoč evrov. Zapor je prvostopenjsko naložila tudi Fedotovi (leto in pol, višji pa so ji ga zmanjšali na leto dni) ter pomočnici Iryni Ahafonovi dve leti. A je tudi njo na koncu doletela milejša kazen, in sicer devet pogojnih mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo.

Na pogojne kazni so obsodili še Kateryno Uršič, Saro Berdon, Andreja Pušnika, Rajka Fabjana in Oleno Panasenko. Sodišče je Iryni Uršič vzelo tudi 80.000 evrov, kolikor naj bi zaslužila z nezakonito dejavnostjo. Za odgovorno pa je spoznalo tudi družbo Euromega, višje sodišče je podjetje oprostilo. Sari Berdon, Kateryni Uršič in Andreju Pušniku so pogojne kazni potem znižali, Rajko Fabjan in Olena Panasenka pa sta bila s pritožbo neuspešna.

Navedeni so dekleta nadzirali, jim odrejali delo, od njihovih strank pa zahtevali in dobili denar za spolnost.