Prometna nesreča popolnoma zaprla avtocesto (FOTO)

Gorenjski policisti so bili danes okoli nekaj čez 6. uro obveščeni o prometni nesreči na gorenjski avtocesti, med izvozom in uvozom za Brnik v smeri Ljubljane. Po prvih podatkih je bilo udeleženih več vozil, ena oseba je telesno poškodovana. Več informacij bodo sporočili po opravljenem ogledu.

Gorenjska avtocesta je bila približno dve uri zaprta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, zaprta pa sta bila tudi uvoza Kranj vzhod in Brnik proti Ljubljani. Okoli 8. ure so na prometno informacijskem centru sporočili, da so posledice prometne nesreče pri Brniku proti Ljubljani odstranjene. Ostaja daljši zastoj. Zastoji so tudi na regionalnih cestah na območju Kranja in Vodic.

Možje v modrem voznikom svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo stanju prometa in zagotovijo primerno varnostno razdaljo.