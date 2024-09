Požar v stanovanjskem bloku v Ljubljani, nekaj po 2. uri evakuiranih 20 oseb

Danes, nekaj po 2. uri so bili policisti obveščeni o požaru v stanovanjskem bloku na Tržaški cesti v Ljubljani.

S PU Ljubljana sporočajo: »Po prvih znanih podatkih je zagorelo v enem izmed stanovanj, zato je bilo evakuiranih nekaj čez 20 oseb, ki so se lahko čez približno 1 uro vrnile v svoja stanovanja, saj so gasilci požar pogasili. Materialna škoda je nastala v enem stanovanju in hodniku bloka, nobena od oseb pa ni bila poškodovana.«

Policisti bodo danes tekom dneva opravili ogled kraja požara z namenom ugotavljanja vzrokov za požar in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.