Zagorela stanovanjska hiša, škode za 200 tisočakov

Konec tedna so zaznamovali tudi trije večji požari, sporoča PU Celje. V petek, okoli 13. ure, je do požara prišlo na avtocest, v bližini izvoza Vransko proti Celju. Do požara je najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi. Ogenj je uničil tovorno vozilo, hidravlično zgibno dvigalo, valjar na tovornem delu vozila in gradbeni material na vozilu. Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okoli 140.000 evrov materialne škode.

V noči je v Skornem pri Šoštanju ogenj v celoti uničil poslovni objekt, velik približno 20 x 5 metrov, v katerem je bilo več delovnih strojev. Vzrok požara še ni potrjen.

Policija opozarja »Med vikendom smo obravnavali tudi več travniških požarov, zato občane znova opozarjamo, da je na našem območju še vedno razglašena velika požarna ogroženost in da je kurjenje v naravnem okolju prepovedano.«

V isti noči so večji požar obravnavali tudi v Golavabuki na območju PP Slovenj Gradec. Ogenj je močno poškodoval stanovanjsko hišo. Do požara je prišlo v zgornji etaži hiše, v celoti pa je pogorelo ostrešje. Vzrok požara je najverjetneje kratki stik na električnih vodnikih na podstrešju. Tuja krivda je izključena. Po prvih ocenah je nastalo za okoli 200.000 evrov škode.