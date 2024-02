Potrdili sodbo za nekdanjega sodnega izvršitelja: ni zlorabil položaja

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Krškem, ki je nekdanjega sodnega izvršitelja Sava Mutića oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri izvršbi. Novomeškega gradbenika Branka Koračina je medtem oprostilo očitkov oškodovanja upnikov, znižalo mu je tudi kazen za kršitve temeljnih pravic delavcev.

Tožilstvo je Mutića preganjalo skupaj s Koračinom, direktorjem trebanjskih podjetij Koš in Košig Mitjem Štepcem ter direktorico podjetja Vingrad inženiring Špelo Bele Zatežić.

Sporna dražba

Obtožbe so se nanašale na čas po letu 2009, ko je Koračinovo gradbeno podjetje zabredlo v dolgove. Da ne bi izgubil premoženja, naj bi se s Štepcem in njegovim podjetjem Koš, ki je bilo upnik, dogovoril za izvršbo in nato za prenos na njej zaplenjenega premoženja na podjetje Košig, ki naj bi ga ustanovili posebej za ta namen.

Ob tem naj bi se Koračin z Mutićem, ki je bil v zadevi sodni izvršitelj, dogovoril, da bo izvršba izvedena, kljub temu da so bila osnovna sredstva Koračinovega podjetja že zarubljena v korist drugih upnikov. Mutić naj bi to namerno spregledal, dražbo pa opravil brez sklica. Bele Zatežićeva naj bi Koračinu omogočila, da zaradi blokad njegovega podjetja posluje prek podjetja Vingrad inženiring.

Krško okrožno sodišče je Mutića junija 2022 oprostilo očitkov o zlorabi položaja, ker da ni dovolj dokazov, da bi z izvršbo drugemu pridobil 277.000 evrov oziroma veliko premoženjsko korist, kot je trdilo tožilstvo. Zato je sodišče štelo, da gre za očitek o nižji koristi, za kar pa je pregon takrat že zastaral.

Iz podobnih razlogov je bil kaznivega dejanja napeljevanja Mutića k zlorabi položaja oproščen Koračin, ga je pa sodišče obsodilo zaradi kratenja pravic delavcev in oškodovanja upnikov ter mu izreklo enotno kazen dve leti in osem mesecev zapora. Po pritožbi ga je višje sodišče oprostilo očitkov o oškodovanju upnikov, za očitke kratenja pravic delavcev pa mu je izreklo pogojno obsodbo leto in pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let.

Štepca in Bele Zatežićevo je prvostopenjsko sodišče spoznalo za kriva oškodovanja upnikov in jima prisodilo pogojno kazen deset mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Višje sodišče je sodbo spremenilo in oba oprostilo.