Posodo z gorečo hrano je nesla iz objekta, opeklo jo je po rokah in obrazu

Nekaj minut čez poldne so v Domžalah na pomoč klicali gasilce. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so gasilce ob 12.03 obvestili, da je na Trdinovi ulici v Domžalah, v stanovanju zagorela hrana na štedilniku. Oseba, ki je posodo z gorečo hrano prenesla iz objekta, je utrpela opekline po rokah in obrazu.

Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj dogodka, preventivno pregledali prostore in nudili pomoč policistom in reševalcem NMP, ki so poškodovano osebo prevzeli v oskrbo.