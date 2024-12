Poslovil se je komaj 32-letni podjetnik: »Vsakodnevno si nas navdihoval«

V 33. letu starosti je umrl podjetnik Matic Šubic. Letos poleti je po odhodu dostavljavca Glovo, kjer je delal, na trg vrnil znamko ehrana.

»Z globoko žalostjo obveščamo javnost o izgubi Matica Šubica, ki je preminil mnogo prezgodaj. Matic je s pogumno potezo letos junija postal novi lastnik in direktor podjetja ehrana,« so sporočili iz podjetja.

»Sodelavci sporočamo, da smo poleg izjemnega direktorja izgubili tudi dobrega dolgoletnega prijatelja. Njegova prijaznost, pozornost do soljudi, strast do dela in humor so nas vsakodnevno navdihovali,« so še zapisali.

Ehrano je leta 2021 prevzel španski ponudnik Glovo, letos pa se je ob odhodu slednjega znova vrnila v slovenske roke. Po treh letih jo je obudil Šubic, vanjo je vložil lastne prihranke brez pomoči tujih investitorjev. Tako pri Glovu kot ehrani je bil zaposlen kot vodja prodaje.

Iz ehrane so sporočili, »da bo kljub veliki izgubi storitev ehrana še naprej delovala nemoteno«. Dejali so tudi, da so hvaležni za vsa izražena sožalja in podporo v teh težkih trenutkih.