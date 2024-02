Poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusi na gorenjski avtocesti pokazal številne nepravilnosti

V četrtek. 22. februarja v dopoldanskem času so gorenjski policisti na gorenjski avtocesti v sodelovanju z usposobljenimi strokovnjaki za tehtanje vozil in uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo izvedli poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov.

V nadzoru so kontrolirali 64 voznikov tovornih vozil, od tega 33 domačih, 15 iz EU in 16 iz tretjih držav. Kontrolirana sta bila tudi dva domača voznika avtobusa in eden iz EU. Stehtanih je bilo 25 tovornih vozil.

Vsako vozilo v prometu mora biti tehnično brezhibno. FOTO: Pu Kranj

Policisti so v nadzoru pri voznikih tovornih vozil ugotovili 14 kršitev. Izstopale so kršitve glede hitrosti, neupoštevanja prometne signalizacije, neuporaba varnostnega pasu in preobremenjenosti vozil. Za voznike policisti vodijo prekrškovne postopke. V določenih primerih tudi za pravne osebe.

Preventiva

Poklicni vozniki bi morali biti vzgled vsem ostalim udeležencem v cestnem prometu. Policisti v poostrenih nadzorih ugotavljajo, da temu ni čisto tako. Zato ponovno pozivajo vse voznike, naj bodo odgovorni. Vsako vozilo v prometu mora biti tehnično brezhibno. Tako kot je pomembno, da se pripnete za volanom, je pomembno tudi, da je tovor pravilno naložen in pripet.

Najpogosteje so usodne kombinacije ravno utrujenost voznika, neustrezno naložen tovor, preobremenjeno vozilo, neprilagojena hitrost, prekratka varnostna razdalja in tehnično neizpravna vozila. Vozniki morajo upoštevati predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, saj bodo s tem največ naredili za svojo varnost ter varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.

Lahko si predstavljate, kaj bi bilo, če bi se tovorno vozilo s priklopnikom prevrnilo, ali pa bi ta voznik moral zavirati v sili.