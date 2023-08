S posnetka, ki ga je 39-letni Ljubljančan Primož J. M. nedavno objavil na facebooku, je jasno, da ve, da je duševni bolnik. Govoril je svojemu očetu: »Kam sedet, na Dob me bojo dal, oče, misliš, da me bojo dal, mene sam na psihiatrijo lahk dajo, na tablete močne, take, k mi jih psihiatr predpiše.« Res ima predpisano terapijo, toda kaj, ko se nanjo požvižga. Brez jemanja zdravil pa lahko postane nevaren za okolico. Ponovil se bo Sombrero! Ko smo enemu od policistov, ki je imel s Primožem že opraviti, navrgli, da mu očitno ne morejo nič, saj je verjetno neprišteven, je odvrnil: »Vsaj malo miru...