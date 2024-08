Sombor, mesto v Vojvodini, ki ga od Hrvaške loči reka Donava, te dni pretresa razkritje zločina izpred petih let, o katerem je javnost v četrtek obvestil srbski podpredsednik vlade in notranji minister Ivica Dačić. Kot je povedal, je policija zaslišala in aretirala 45-letno policistko Kristino K., zaposleno v Upravi obmejne policije Sombor, ki jo sumijo, da je sodelovala pri umoru moškega sredi leta 2019. Srbski mediji neuradno poročajo, da naj bi šlo za slovenskega državljana po imenu Tomas, a ta informacija še ni potrjena. Poleg policistke naj bi v grozljivem zločinu sodelovala njen takratn...