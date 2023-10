Policisti uporabili »telesno silo, palico, psa, plinski razpršilec in sredstva za vklepanje«

Pisali smo, da je sinočnje odprtje Centra Rog na Trubarjevi med protestniki povzročilo veliko slabe volje, nato pa tudi med obiskovalci Roga. Protestniki so se med drugim znesli nad pročeljem nove kulturne ustanove, nad policisti, koši za smeti ... Ljubljanski policisti so imeli polne roke dela, na pomoč so poklicali tudi specialno policijsko enoto.

Pojasnili so, kaj se je dogajalo. Zapis objavljamo v celoti:

»Na Trubarjevi cesti v Ljubljani je potekala prireditev ob odprtju Centra Rog, kjer so se okoli 18. ure začeli zbirati udeleženci neprijavljenega javnega shoda. Organizator prireditve v Centru Rog je z varnostno službo zagotavljal red v objektu, Policija pa je skladno z Zakonom o javnih zbiranjih izvajala naloge varovanja neprijavljenega shoda pred stavbo.

Na kraju dogodka se je sprva zbralo nekaj deset udeležencev in shod je potekal mirno.

Pozneje se je število udeležencev shoda povečalo na nekaj sto ljudi, ki so hodili okoli objekta, pri tem pa vanj metali barvo in različne predmete. Objekt Centra Rog so porisali tudi z grafiti.

Poskušali nasilno vstopiti, ukazov policistov niso upoštevali

Nekaj pred 19. uro pa so udeleženci shoda poskušali nasilno vstopiti v notranjost objekta, kar so jim preprečili varnostniki varnostne službe, ki je varovala objekt med prireditvijo. Zaradi pritiska množice je vodja varovanja zaprosil za pomoč policijo, saj jim ni več uspelo obvladovati množice.

Policisti, ki so bili prisotni na kraju, so se zaradi vzpostavitve javnega reda in miru, varovanja premoženja ter zagotovitve varnosti udeležencev na prireditvi v stavbi, postavili pred vhod objekta in tako preprečevali nasilni vdor udeležencev shoda v stavbo.

Policisti so udeležence shoda ves čas pozivali, naj upoštevajo ukaze in prenehajo kršitve, saj bodo v nasprotnem primeru uporabljena prisilna sredstva. Množica tega ni upoštevala, ampak je še močneje potiskala policiste ob stekleno steno objekta. Ker drugače ni bilo mogoče vzpostaviti javnega reda, so bili na kraj dogajanja napoteni tudi policisti posebne policijske enote, ki so se postavili med objekt in udeležence shoda s telesno silo začeli odrivati, ti pa ukazov policistov še vedno niso upoštevali. Policistom je uspelo odriniti protestnike od stavbe in s tem preprečiti pritisk na policiste.

Tik ob objektu zagorela dva zabojnika za papir

Kmalu zatem so bili policisti obveščeni, da sta tik ob objektu zagorela dva večja zabojnika za papir. Gasilci so požar pogasili, policisti pa bodo danes nadaljevali zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Vrgel pločevinko v policiste

Okoli 20.30 sta policista na Trubarjevi ulici pristopila do moškega, ki je pred tem vrgel pločevinko v policiste, in z njim želela opraviti postopek ugotavljanja identitete, a moški ni želel sodelovati in ni izročil osebnega dokumenta na vpogled. V postopek se je vmešal še drug moški in k temu pozval tudi druge udeležence shoda.

Zaradi zagotovitve varnosti postopka so policisti posebne policijske enote morali uporabiti prisilna sredstva – telesno silo, palico, psa, plinski razpršilec in sredstva za vezanje in vklepanje –, saj osebe kljub neprestanemu pozivanju, da prenehajo ovirati in ogrožati policijski postopek, tega niso upoštevale.

Policisti so ukrepe varovanja ves čas stopnjevali glede na spreminjajoče se varnostne razmere in uporabljali prisilna sredstva po načelu nujnosti in sorazmernosti z namenom vzpostavitve javnega reda in miru in odvrnitve napadov nanje.

Dve osebi privedli na policijsko postajo, eno v bolnišnico

Po vzpostavitvi javnega reda in miru sta bili dve osebi privedeni na policijsko postajo, saj drugače ni bilo mogoče ugotoviti njune identitete. Oba sta bila takoj po končanem postopku izpuščena, izdana pa sta jima bila plačilna naloga.

Še ena oseba pa je bila zaradi kršitve javnega reda in miru pridržana po 109. členu zakona o prekrških. Tej osebi je bila na kraju dogodka zagotovljena tudi zdravniška pomoč zaradi slabega počutja, po pridobljeni zdravniški oceni je bila oseba sposobna za pridržanje, zaradi česar so jo policisti odpeljali v prostore Centra za pridržanje.

Poškodovali službeni policijski vozili

Po zaključenem varovanju, nekaj po 22. uri, so policisti ugotovili, da so med varovanjem shoda neznani storilci z grafiti poškodovali dve službeni vozili policije. Zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari še poteka. Ugotovljeno je bilo tudi, da so udeleženci neprijavljenega shoda narisali grafite na stavbo Centra Rog in ga s tem poškodovali, prav tako so risali grafite tudi po sosednjih stavbah in poškodovali reklamne vitrine. Tudi v tem primeru policisti zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Po doslej zbranih obvestilih skupna škoda poškodovanih objektov, ki so jih policisti že obravnavali, presega 30.000 evrov.

Policisti zbirajo obvestila v zvezi z neprijavljenim javnim shodom, poteka pa tudi preverjanje okoliščin policijskih postopkov in zbiranje informacij o morebitnih dodatnih kaznivih ravnanjih. V primeru ugotovitve kaznivih ravnanj bodo ustrezno ukrepali. Po doslej znanih podatkih v dogodku ni bi nihče poškodovan, je pa ena oseba zaradi uporabe plinskega razpršilca sama poiskala zdravniško pomoč.«