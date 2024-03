Policisti ugotovili, da mu tahograf ne deluje pravilno

Koprski prometni policisti so v petek ustavili 48-letnega voznika tovornega vozila, kjer so med postopkom ugotovili, da mu tahograf ne deluje pravilno.

»Odredili so mu izredni tehnični pregled, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti, zaradi katerih vozilo ne sme biti udeleženo v prometu. Vozilo so izločili iz prometa in mu začasno odvzeli registrske tablice. Ravno tako so odredili tehtanje tovornega vozila, kjer je bilo ugotovljeno, da je prekoračena osna obremenitev za 17 %,« sporočajo s PU Koper.

Vozniku so izdali plačilni nalog, zoper pravno osebo pa so policisti uvedli hitri postopek.