Policisti preiskujejo nenavaden primer: pravijo, da iščejo rešitev za človeško neumnost

Šentjernejski policisti obravnavajo prijavo kaznivega dejanja goljufije in groženj. V sporočilu za javnost so zapisali, da je policiste najprej obiskal 19-letni državljan Hrvaške, ki je povedal, da je 20-letniku iz Šentjerneja dal 20.000 evrov gotovine z namenom, da bi jih še isti dan oplemenitil.

Dvajset letnik obljube naj ne bi držal in se ni vrnil, zato ga je šel 19-letnik iskat. Pri tem naj bi prišlo tudi do groženj, pri čemer 20-letnik naj ne bi ni vedel, zakaj mu 19-letnik grozi. »Policisti preiskujejo primer, iščejo rešitev za človeško neumnost in ugotavljajo, ali je res prišlo do izmenjave denarja in groženj. Preiskava je v teku.«

Ob tem policisti opozarjajo in svetujejo, da ne nasedate goljufom, »ki obljubljajo plemenitenje denarja za neverjetne dobičke na neugotovljen način, brez referenc in na dano besedo (z zgodbicami, ki so skoraj prelepe, da bi bile resnične). Ne glede na znesek. Ostali boste brez denarja, v tolažbo pa vam bo ostala »plemenita« misel, da ste nekomu pomagali do lahkega zaslužka.»Ni vse zlato, kar se sveti,« so še dodali.