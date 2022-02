Policisti opozarjajo na stanje v gorah: razmere se spreminjajo iz metra v meter

Naše gore so letos terjale že veliko smrtnih žrtev. Samo na Gorenjskem je umrlo šest ljudi. Dva gornika sta umrla po padcu z območja Malega Triglava, dva pri vračanju s Komne, turni smučar je umrl na Stolu, ena planinka pa na območju Stegovnika. Kranjski policisti opozarjajo (nelektorirano): »Če je v preteklosti veljalo, da imajo pohodniki slabo opremo in da se ta pojavlja kot vzrok za nesreče, je situacija v tem segmentu vsaj trenutno boljša. Vendar pa se pojavlja druga težava, in sicer neznanje pri uporabi te opreme ter neizkušenost pri prepoznavanju nevarnosti in ocenjevanju dejanskih razmer. Razmere v gorah se namreč lahko spreminjajo iz metra v meter, drugačne so na prisojni in osojni strani, pod gozdno mejo in nad njo, na grebenu in pod njim, itd. Če je na enem delu trd sneg, je nekaj korakov naprej ta lahko že moker ali suh. Posledica je velika sprememba na podplatu čevlja in derezah, kjer se sneg sprijema v cokel.«

Policisti pozivajo na previdnost in odgovornost. »Nakup opreme naj bo samo začetek, potrebno se jo je naučiti uporabljati in se izučiti tudi osnov gibanja v gorah. Tukaj lahko pomagajo profesionalni gorski in planinski vodniki. Gore so namreč mesta, kjer je tudi hitra pomoč daleč, zaščita posameznika zanemarljivo majhna, izpostavljenost pa ogromna. Če človeka pri prometni nesreči varuje avtomobilska kletka, je v gorah pri hoji med človekom in skalami samo kos oblačila in po najboljšem scenariju čelada ter nahrbtnik. Na zavarovanih delih, kjer so jeklenice, pa »avtomobilsko kletko« predstavlja plezalni pas ter pravilno vpenjanje in prepenjanje. Pohodniki, prosimo, pazite nase in bodi zbrani na vsakem koraku.«