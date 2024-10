Policisti odločno: V takšnem primeru nujno zavrnite plačilo humanitarnega prispevka

V ponedeljek sta pred večjo trgovino v Šempetru pri Gorici beračili dve osebi in se predstavljali za gluhonemi. Po prihodu policistov na omenjeni kraj omenjenih oseb ni bilo več na kraju. Podobno prijavo je Policija prejela že pred nekaj dnevi, ko je moški pred trgovino v Rožni Dolini zbiral podpise za gluhoneme in zbiral prostovoljne prispevke.

Ko mu občanka ni izročila gotovine, se je usedel v osebno vozilo romunskih registrskih številk in se skupaj s sopotnikom v vozilu odpeljal neznano kam. Podoben primer so istega dne obravnavali tudi policisti pred večjo trgovino v Ajdovščini, kjer je moški zbiral podpise za gluhoneme oziroma beračil ter nadlegoval mimoidoče.

V takšnem primeru nujno zavrnite plačilo humanitarnega prispevka

Policisti zato ponovno opozarjajo občane, da so v takšnih primerih izredno previdni in zavrnejo plačilo humanitarnega prispevka. Ponovno opozarjajo, da je zbiranje prostovoljnih prispevkov brez ustreznega dovoljenja prekršek. Zato občanom svetujejo, naj bodo v primerih pobiranja prostovoljnih prispevkov pozorni na to, ali imajo osebe, ki pobirajo prispevke, ustrezno dovoljenje.