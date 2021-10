Policisti našli zoglenelo truplo

Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so bili popoldne obveščeni, da je v naselju Pečine v Tolminu zagorela starejša stanovanjska hiša. V njej so našli zoglenelo truplo, katerega identiteta še ni znana. Prav tako še ni znan vzrok požara, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Požar so pogasili gasilci Poklicnega gasilskega društva Ponikve-Planota, Most na Soči in Tolmin. O dogodku so obvestili Okrožno sodišče v Novi Gorici in državno tožilstvo. Okoliščine požara še preiskujejo, so zaključili.