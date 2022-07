Policisti na območju Maribora ugotovili številne kršitve voznikov

V okviru izvajanja aktivnosti za večjo uporabo varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov med vožnjo so na območju PU Maribor v ponedeljek izvajali poostren nadzor cestnega prometa. Poudarek so namenili ugotavljanju kršitev neuporabe varnostnih pasov in prevoza otrok brez ustreznih zadrževalnih sistemov, ugotavljali pa so tudi druge kršitve cestnoprometnih predpisov.

V tem času so policisti pri nadzoru cestnega prometa ugotovili 84 kršitev neuporabe varnostnih pasov, dve kršitvi neuporabe predpisanega zadrževalnega sistema pri prevozu otrok in 18 kršitev nepravilne uporabe naprav ali opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo. .

Za vse kršitve je bila 78 kršiteljem izrečena predpisana globa, 26 kršiteljev pa je bilo opozorjenih.