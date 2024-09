Policisti imeli veliko dela: ukradel pomični semafor, nekdo drug vlomil v več vozil

Pred športno dvorano v Podčetrtku so celjski policisti obravnavali vlom v kombinirano vozilo in osebno vozilo. Iz kombiniranega vozila je iz več torb ukradel gotovino in nekaj zlatnine. Lastnik osebnega vozila ničesar ne pogreša.

V obeh primerih je storilec lastnikoma škodo povzročil s poškodovanjem vrat.

Ukradel pomični semafor

V soboto, 28. septembra, so bili obveščeni, da je neznani storilec vlomil v starejšo, nenaseljeno stanovanjsko hišo v Vitanju. Ukradel je kosilnico, starejši radio in več drugih stvari.

Dan kasneje so bili obveščeni o poškodovanju osebnega vozila na parkirišču na Gomilskem. Neznani storilec je vozilo poškodoval z ostrim predmetom in lastniku povzročil za okoli 1.000 € škode.

Na relaciji Lemberg – Nova Cerkev je isti dan neznanec ukradel pomični semafor.

V Zidanem Mostu je neznani storilec s poškodovanjem vhodnih vrat stanovanjskega bloka povzročil za okoli 1.000 € škode.