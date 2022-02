Policist se je komaj izognil trčenju z 18-letnikom

PU Koper poroča, da je v četrtek ob 14.15 18-letnik vozil osebni avtomobil iz Postojne proti Planini in v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas, ko je po njem pravilno iz nasprotne smeri pripeljal 47-letni voznik službenega vozila policije.

Policist je zapeljal v desno na bankino in preprečil trčenje, vozilo 18-letnika pa je odneslo z vozišča približno 10 metrov stran v gozd, kjer je pristalo na boku. V nesreči so se voznik ter sopotnika, stara 17 in 18 let, lažje poškodovali in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v KC Ljubljana. Vozniku bo izdan plačilni nalog zaradi neustrezne hitrosti in izrabljenih pnevmatik.