Septembra in oktobra 2021 so Ljubljano zaznamovali protesti, kakršnih pri nas še nismo videli. Da so policisti razgnali določene posameznike, ki so bili med protesti zoper takratno vlado Janeza Janše, ki se je želela proti širjenju bolezni covid-19 boriti tudi z omejevanjem dostopa do storitev s pogojem PCT (preboleli, cepljeni, testirani), najbolj srboriti, so morali celo uporabiti vodni top in solzivec. Marsikomu še danes ostaja v spominu, kako so protestniki zasedli del severne ljubljanske obvoznice. Pa tudi, kako so Ljubljančani policiji očitali, da je uporabila neizmerne količine solzivca...