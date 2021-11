Policija sporočila žalostno vest, 30-letnik je umrl

Kot smo že poročali, so danes ob nekaj po polnoči PU Koper obvestili, da je v Rakitniku zapeljalo vozilo v potok. Na kraj so bili takoj poslani gasilci in reševalci. Vozilo je bilo obrnjeno na streho in do polovice vrat v vodi. Iz njega so rešili eno osebo in jo takoj začeli oživljati. Voznika (30) so odpeljali v UKC Ljubljana.

Po prvih zbranih informacijah je voznik vozil od Postojne proti Rakitniku. V levem ovinku je zapeljal na začetek ograje, kjer je vozilo dvignilo, ga obrnilo na streho, nato je pristalo v strugi potoka. Odrejen je bil strokovni pregled.

Nekaj ur kasneje je policija sporočila žalostno vest. »Obveščeni smo bili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila, ki je bil udeležen v prometni nesreči 2. novembra na območju Rakitnika, umrl v bolnišnici.«