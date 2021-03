Policija sporočila: Moški (42) je v smrtni nevarnosti

V sredo okoli 16.30 so bili policisti v Krškem obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki se je poškodoval pri delu in je zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti.



Po prvih ugotovitvah je 42-letnik v Malem Podlogu izvajal dela na strehi gospodarskega objekta in padel z višine okoli šestih metrov. O nesreči so policisti obvestili preiskovalno sodnico, državnega tožilca in pristojnega inšpektorja za delo. Preiskava še poteka.



Huda nesreča pa se je zgodila tudi nekaj pred 12. uro, ko se je pri delu s strojem v podjetju v Krškem hudo poškodoval 19-letnik. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa je bil zaradi posebno hudih poškodb odpeljan v UKC Ljubljana. Tudi okoliščine te nesreče policisti še preiskujejo. O nesreči so obvestili preiskovalno sodnico, državnega

tožilca in pristojnega inšpektorja za delo, ki so prišli na kraj nesreče.

