Policija razkrila motiv za napad z molotovko na mestno svetnico LMŠ

Odvržena molotovka. FOTO: Policija

Vesna Fabjan se je na zadnjih županskih volitvah potegovala tudi za mesto županje. FOTO: LMŠ

Novomeška policija je ob zaključku preiskave povzročitve splošne nevarnosti, povezane z vrženo zažigalno steklenico v stanovanjsko hišo v Črnomlju, kjer jeod, učiteljice in občinske svetnice stranke LMŠ, predstavila nekatere podrobnosti.V petek, 9. aprila, okoli 21. ure so policisti na številko 113 prejeli klic o požaru v stanovanjski hiši v Črnomlju. V hišo naj bi neznanci vrgli vnetljivo eksplozivno snov. Na kraj so bili napoteni policisti postaje Črnomelj, ki so kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. Ogled in preiskavo požara je prevzela komisija sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, saj je dogodek imel znake kaznivega dejanja.Pri ogledu kraja dejanja so ugotovili, da je takrat še neznani storilec skozi zaprto okno dnevnega prostora pritličja stanovanjske hiše v notranjost vrgel gorečo steklenico, napolnjeno z vnetljivo tekočino (molotovko). Ob razbitju stekla okna in steklenice je prišlo do izbruha požara. Ogenj je zajel sedežno garnituro, na kateri je s partnerjem sedela Fabjanova, in zavese ter osmodil stene. Domačim je uspelo požar pogasiti. Povzročena je bila manjša materialna škoda.Po intenzivni preiskavi so z zbiranjem obvestil in materialnimi dokazi kriminalisti potrdili utemeljen sum in zaradi povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadili 17-letnika iz Črnomlja. V preiskavi so ugotovili, da je pred tem na domačem dvorišču opravil tudi preizkus delovanja zažigalne steklenice in to tudi posnel, je razkril vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mestoZa kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je zagrožena zaporna kazen do pet let zapora, saj je bila s požarom povzročena nevarnost za življenja ljudi. Kazenski zakonik določa, da se mladoletniku, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja že star 16 let, pa še ni bil star 18 let (starejši mladoletnik) smejo izreči vzgojni ukrepi (ukor, navodila in prepovedi, nadzorstvo organa socialnega varstva, oddaja v vzgojni zavod, oddaja v prevzgojni dom, oddaja v zavod za usposabljanje). Izjemoma se mu sme izreči tudi denarna kazen ali mladoletniški zapor.Kot je pojasnil Božičnik, so policisti in kriminalisti po zbiranju obvestil in preverjanju okoliščin dogodka (tudi navedb, ki so se pojavljale v javnosti) ugotovili, da motiv dejanja izhaja iz medvrstniških nesoglasij med mladoletnimi osebami.