Občinsko svetnico stranke LMŠ napadli z molotovko

Neznanci so včeraj zvečer v hišo občinske svetnice v črnomlju Vesne Fabjan vrgli molotovko s petrolejem. Izbruhnil je požar, ki so ga domači uspeli pogasiti. K sreči ni bil poškodovan nihče.



Novico so potrdili v stranki LMŠ, katere članica je Fabjanova in v odzivu zapisali: »Nobena politična ali kakršnakoli druga dejavnost ne opravičuje takšnega strahopetnega, brutalnega napada na kogarkoli. Še posebej grozljivo je v dejstvo, da je Vesna Fabjan politično aktivna ter da je bil napad izveden na domu, kjer živi z družino.«



Član stranke Klemen Vitkovič pa je na twitterju tudi zapisal, je Fabjanova v zadnjem času odpirala teme, ki marsikomu v lokalnem okolju niso všeč: onesnaževanje, povezano z bioplinsko elektrarno, romska problematika, nepravilnosti v nekaterih javnih zavodih ...



Kot so še zapisali, v LMŠ pričakujejo, »da bo policija čimprej raziskala in javnost seznanila, kdo je bil naročnik in kdo je dejanje izvedel«. Primer preiskujejo kriminalisti Policijske uprave Novo mesto.

