Policija prosi za pomoč: neznano kam je odšla 14-letna Rabija

Neznano kam je odšla komaj 14-letna Rabija Ajrizi, nazadnje so jo videli v ponedeljek okrog 11. ure na območju občine Hoče - Slivnica.

»Pogrešana je visoka 165 centimetrov, ima daljše temne lase in rjave oči. Je suhe postave, ušesa ji krasijo uhani. Najverjetneje ima oblečeno dolgo črno jakno in spodnji del trenirke, obuta je v črne svetleče športne copate. Tekoče govori slovenski jezik,« so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Policisti vse, ki bi pogrešano opazili, ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo na interventno številko policije 113, ali na anonimni telefon policije 080 1200.