Policija preiskuje domnevno mučenje živali na Koroškem (VIDEO)

Policija preiskuje domnevno mučenje živali, na katero je s posnetkom na facebooku opozorilo Društvo proti mučenju živali Koroške. Na posnetku po navedbah društva trije mladostniki z območja Pameč pri Slovenj Gradcu pretepajo in naklepno mučijo živali. V društvu so dodali, da so podali prijavo tudi na veterinarsko inšpekcijo.

Na Policijski upravi Celje so za STA potrdili, da so zbiranje obvestil začeli že, ko so posnetek zaznali na družbenih omrežjih. Preiskava je trenutno v fazi zbiranja obvestil, zato več podatkov še niso mogli posredovati.

Z vsemi ugotovitvami bodo policisti seznanili pristojno državno tožilstvo. V primeru potrditve suma storitve kaznivega dejanja pa bodo zoper osumljenega ali osumljene podali kazensko ovadbo po 342. členu kazenskega zakonika, ki za surovo ravnanje z živaljo ali nepotrebno povzročanje trpljenja predvideva denarno kazen ali zapor do enega leta. V primeru, da muči več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, storilca kaznujejo z zaporom do dveh let, so navedli na policiji.

Ob tem policisti vse, ki zaznajo mučenje živali, pozivajo, naj jih o tem takoj obvestijo. »Le na ta način bomo lahko hitro ukrepali,« so dodali.

Po prvih ugotovitvah slovenjgraške policije je sicer posnetek verjetno nastal že pred časom, policisti imajo tudi informacijo, kdo naj bi bili storilci, piše N1. Društvo je na facebooku navedlo, da naj bi šlo za domačine z območja Pameč, enega od osumljencev pa naj bi lani že obravnavali zaradi mučenja živali, saj naj bi racam rezal vratove, so v društvu dodali za N1.

STA še čaka na odziv inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.