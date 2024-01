Policija potrebuje vašo pomoč: ste videli ponedeljkovo nesrečo v Celju?

Iz Splošne bolnišnice Celje so celjske policiste obvestili, da imajo v obravnavi peško, ki je bila udeležena v prometni nesreči v Celju.

Policisti Postaje prometne policije Celje so v razgovoru s poškodovano peško ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo v ponedeljek nekaj minut pred sedmo uro zjutraj, ko je neznani voznik belega osebnega vozila, na prehodu za pešce, na Ipavčevi ulici v Celju, trčil vanjo. Voznik je na kraju nesreče ustavil, izstopil iz vozila in pomagal peški ter jo večkrat povprašal, če potrebuje pomoč. Ker je peška pomoč odklonila je odpeljal naprej. Peška je v nadaljevanju zaradi lažjih poškodb poiskala zdravniško pomoč.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo udeleženega voznika, da pokliče na telefonsko številko Postaje prometne policije Celje (03) 57 27 800 ali na številko 113. Za podatke o nesreči pozivajo tudi morebitne očividce.