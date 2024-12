Policija išče storilca, ki je pri podiranju dreves povzročil pravi kaos

Med naseljema Gornji Petrovci in Stanjevci je prišlo do kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota. Neznani storilec je pri podiranju dreves povzročil poškodbo železniške infrastrukture, ko je padajoče drevo zadelo izolatorje na stebru električne napeljave.

Incident je povzročil izpad električne energije na tem delu železniške proge, zaradi česar je bil železniški promet ustavljen do odprave poškodbe. Strokovne ekipe so nemudoma začele z delom na sanaciji napeljave, promet pa je bil ponovno vzpostavljen po zaključku popravila.

Policija dogodek preiskuje kot kaznivo dejanje, storilec pa zaenkrat ostaja neznan.