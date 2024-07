Pogrešajo 80-letno Frančiško iz Mengša, ste jo videli?

Svojci so policiste policijske postaje Domžale v četrtek popoldne obvestili, da pogrešajo 80-letno Frančiško Kralj iz Mengša. Nazadnje so jo videli v četrtek okoli 11. ure na območju Mengša, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Pogrešana je suhe postave in visoka okoli 160 centimetrov. Ima rjavosive lase, spete v kito. Oblečena je v črno majico in črne pajkice.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.