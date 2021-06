Pobegnilo sedem krav, v iskalno akcijo tudi domačini in gasilci

Okoli 17. ure so na Šmohorju v občini Laško posredivali gasilci PGD Rečica pri Laškem, ker je iz ograjenega pašnika pobegnilo 7 krav, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Lastnik, domačini in gasilci so pobegle krave izsledili ter jih zavarovali v najbližjem hlevu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: