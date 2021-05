Pobegnila s kraja nesreče, a se zanjo ni končalo dobro

Trebanjski policisti so bili okoli 16. ure obveščeni o prometni nesreči na Mirni, kjer naj bi voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčila v kombi in odpeljala s kraja.



Na podlagi opisa vozila so kršiteljico izsledili in med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.



Vozilo so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: