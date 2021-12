Horvat pobasal milijon in jo ucvrl v Srbijo

Na okrožnem sodišču v Murski Soboti se je končalo sojenje 53-letnemu Walterju Horvatu iz Andrejcev na Goričkem, ki je poznan organom pregona tudi v Avstriji, Srbiji in še kje po Evropi. Tokrat je bil nekdanji lastnik v začetku tega tisočletja priljubljene diskoteke Night life v Andrejcih zaradi več kaznivih dejanj, med drugim goljufij in prikrivanja, spoznan za krivega.

Goljufal je s krediti. FOTO: Leon Vidic

Iskan s tiralico

In sodnikmu je, na predlog višjega državnega tožilca, izrekel kazen štiri leta in šest mesecev zapora, zaradi begosumnosti pa je zanj podaljšal tudi pripor, iz katerega sta ga na sojenje privedla pravosodna policista. Sodba seveda še ni pravnomočna, saj se lahko Horvatov zagovornik, odvetnik, pritoži na Višje sodišče v Mariboru, kar bo najbrž tudi storil.

Nekatera očitana kazniva dejanja so se zgodila že leta 2011 oziroma še prej, ko je na Goričkem delovala priljubljena diskoteka. Horvat je bil posrednik pri najemanju kreditov v Avstriji, pri nas pa je najemal posojila, ki jih ni nikoli vrnil. Walterju Horvatu so začeli soditi šele novembra letos, potem ko se je več let, vse do septembra 2019, ko so ga prijeli v Srbiji, izmikal roki pravice. V tej državi se je skrival od leta 2014, ko je pobegnil iz zapora v Avstriji. Sam je namreč na murskosoboškem okrožnem sodišču povedal, da je bil v Avstriji obsojen na petletno zaporno kazen in od te prestal 44 mesecev. Kot je še dejal, so mu izrekli prepoved vstopa v državo za obdobje dveh let.

Bil je posrednik pri najemanju kreditov v Avstriji, pri nas pa je najemal posojila, ki jih ni nikoli vrnil.

Spomniti tudi kaže, da so srbski kriminalisti v torek, 10. septembra 2019, odvzeli prostost slovenskemu državljanu Walterju Horvatu, ki se je že od leta 2014 skrival v Srbiji. Omenjeni je bil v Sloveniji in Avstriji osumljen storitve več kaznivih dejanj goljufij, s katerimi si je od slovenskih in avstrijskih oškodovancev pridobil skupno premoženjsko korist prek milijona evrov. Zoper njega so slovenska in avstrijska sodišča v minulih letih izdala več evropskih nalogov za prijetje in predajo ter odredila razpis mednarodnih tiralic, v Avstriji pa je v letu 2014 pobegnil iz aresta med prestajanjem petletne zaporne kazni.

54 mesecev bo tičal v ječi.

Njegovo prijetje je rezultat dobrega sodelovanja med srbskimi, avstrijskimi in slovenskimi enotami kriminalistov za ciljno iskanje oseb in učinkovitega dela kriminalistov Policijske uprave Murska Sobota. Walter Horvat je bil rojen leta 1968 v Dornbirnu, na tromeji z Nemčijo in Švico, v Avstriji, po letu 2005 pa je večinoma bival v Prekmurju, kjer je bil lastnik nekoč zelo priljubljene gostilne Ob gozdu in diskoteke Night life v Andrejcih na Goričkem.