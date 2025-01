Po požaru v hiši na območju Kočevja našli truplo

V hiši na območju Kočevja je v soboto popoldne izbruhnil požar, ki se je po doslej zbranih podatkih razširil iz kuhinje. Dve osebi sta med požarom nepoškodovani sami zapustili hišo, pozneje pa so v uničenih prostorih našli mrtvo osebo, so danes sporočili ljubljanski policisti. Ali je bil vzrok smrti požar, še ugotavljajo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so jih o požaru v pritličnih prostorih ene od hiš na območju Kočevja obvestili v soboto okoli 18. ure. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Po doslej zbranih obvestilih je požar izbruhnil v kuhinji, kjer je bila tudi peč na drva. Policisti nadaljujejo kriminalistično in forenzično preiskavo, zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka, potrjevanje identitete umrlega ter ugotavljanje vzroka smrti. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.