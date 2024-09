Po avtocesti vijugal z 1,4 promila alkohola

V torek, 17. septembra, okoli 19. ure, so bili novomeški policisti obveščeni o objestni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki naj bi po avtocesti vozil z veliko hitrostjo, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Policisti so se takoj odzvali, nevarnega voznika izsledili in ustavili pri Trebnjem. Ugotovili so, da gre za 30-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.