Pijani voznik zaspal sredi ceste

Policiste je v noči na četrtek občan opozoril na nevarno ravnanje voznika osebnega avtomobila. Ta naj bi zaradi opitosti omagal in zaspal v avtomobilu, ki ga je ustavil sredi ceste.



Policisti so se takoj odzvali, 45-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligrama alkohola (1,4 g/kg).



Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, poroča novomeška policijska uprava.

Komentarji: