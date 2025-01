Pijani voznik ga je takole prevrnil na bok (FOTO)

Sinoči, štiri minute pred devetnajsto uro, je v naselju Motvarjevci, v občini Moravske Toplice, prišlo do prometne nesreče, v kateri sta trčila osebno vozilo in kmetijski traktor. Slednji se je prevrnil in je iz njega iztekalo gorivo. Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so odklopili akumulatorja, počistili iztekle tekočine, postavili traktor nazaj na kolesa in pomagali avtovleki.

Z osebnim vozilom je izsilil prednost traktoristu, ki je končal na boku. FOTO: Pgd Ms

Z osebnim vozilom je izsilil prednost traktoristu, ki je končal na boku. FOTO: Pgd Ms

Policisti so ob tem zapisali, da je voznik osebnega avtomobila vozil pod vplivom alkohola in izsilil prednost vozniku traktorja, pri čemer se je slednji telesno poškodoval. »Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti. Vozite le trezni in upoštevajte pravila o prednosti ter prometno signalizacijo,« je sporočil Viktor Zupančič, vodja izmene OKC PU Murska Sobota.