Pijani voznik (38) napadel policista

V ponedeljek zvečer se je na območju Dolnje Počehove zgodila prometna nesreča z materialno škodo. V policijskem poročilu PU Maribor pišejo, da je »38-letni voznik trčil v betonski rob vozišča in po trčenju zapustil kraj nesreče«.

Kmalu so ga izsledili policisti PP Šentilj. Moški med policijskim postopkom s policisti ni želel sodelovati, celo odrinil je policista in ga skušal tudi udariti, zato so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva.

Ugotovljeno je bilo, da je 38-letnik vozil pod vplivom alkohola (0,54 mg/l alkohola), na vozilu pa so bile nameščene registrske tablice, ki niso pripadale vozilu. Policisti so ugotovili še, da je moški vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato mu je bilo vozilo zaseženo.

»Zoper moškega sledi obdolžilni predlog zaradi različnih kršitev. Zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja bo zoper navedenega na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi po 299. členu KZ-1,« so zaključili policisti.